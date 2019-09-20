Расстрелявшего полицейских у метро Москвы доставили в суд — видео

Расстрелявшего полицейских у станции метро "Рязанский проспект" прапорщика Алексея Смирнова доставили в Пресненский суд Москвы. Следствие уже подало ходатайство об аресте сотрудника правоохранительных органов.
Ранее ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам Управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию.
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