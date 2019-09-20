"Кричит, что ему 17 лет". Лайф узнал о состоянии Паука после сердечного приступа

Врачи поставили пережившему сердечный приступ рокеру диагноз "гипертоническая болезнь II стадии", сделали укол и уехали.

PR-директор лидера группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого рассказал Лайфу, почему он отказался от госпитализации после сердечного приступа. Мария Рунова объяснила, что 53-летний музыкант не хочет срывать гастроли.

— Он просто немножко переработал, он готовит новую программу. 5 октября у нас гастроли в Ярославле, он до поздней ночи репетировал, потом пытался как-то отвлечься от мыслей о суде, там действительно неприятная ситуация. Конечно, он переживает, ситуация неоднозначная. Мы утром стояли в Мытищах в пробке, и вдруг ему стало нехорошо. У него колотилось сердце, появились боль в груди и тяжесть, боль отдавала в левую руку, я ему растирала виски, — вспоминает собеседница Лайфа.

Она заверила, что музыкант был трезв. По её словам, лидер "Коррозии металла" отказался от госпитализации, "потому что это Паук, потому что гастроли и так далее". Кроме того, как и все мужчины, он не любит лечиться.

— Рок-н-ролльные герои всегда молодые... Они себя чувствуют вечно молодыми, а всё-таки человеку 53 года. Кричит, что мне 17 лет, позволяет себе ненормированную нагрузку. Стоит заняться собой, конечно, — заключила Рунова.

Ранее сообщалось, что врачи поставили пережившему сердечный приступ Пауку диагноз "гипертоническая болезнь II стадии", сделали укол и уехали.