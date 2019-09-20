Москвичам посоветовали больше не ждать бабьего лета

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По словам метеорологов, в лучшем случае может установиться кратковременная солнечная погода.

Летнее тепло окончательно покинуло столичный регион в этом году и никакого бабьего лета больше не предвидится. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Солнце, конечно, может выглянуть на час, на два сегодня или после воскресенья, но это не бабье лето. Бабье лето — это когда несколько дней малооблачно и нет никаких осадков. Я думаю, что в этом году больше длительного бабьего лета не будет. Всё уже прошло. В августе и начале сентября у нас осадков было мало. В августе, например, осадков было 75% от климатической нормы, — передаёт слова синоптика АГН "Москва".

Впрочем, есть хорошие новости. Как уточнил метеоролог, в октябре и ноябре ожидать обильных осадков тоже вряд ли придётся, потому что климатические нормы осадков уменьшаются.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики отмечали, что атмосферное давление в Москве находится на "барическом дне". Такие колебания могут повлиять на состояние метеочувствительных людей.

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