Москвичам посоветовали больше не ждать бабьего лета

По словам метеорологов, в лучшем случае может установиться кратковременная солнечная погода.

Летнее тепло окончательно покинуло столичный регион в этом году и никакого бабьего лета больше не предвидится. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— Солнце, конечно, может выглянуть на час, на два сегодня или после воскресенья, но это не бабье лето. Бабье лето — это когда несколько дней малооблачно и нет никаких осадков. Я думаю, что в этом году больше длительного бабьего лета не будет. Всё уже прошло. В августе и начале сентября у нас осадков было мало. В августе, например, осадков было 75% от климатической нормы, — передаёт слова синоптика АГН "Москва".

Впрочем, есть хорошие новости. Как уточнил метеоролог, в октябре и ноябре ожидать обильных осадков тоже вряд ли придётся, потому что климатические нормы осадков уменьшаются.

Как сообщал Лайф, ранее синоптики отмечали, что атмосферное давление в Москве находится на "барическом дне". Такие колебания могут повлиять на состояние метеочувствительных людей.