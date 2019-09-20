Отопление в соцучреждения Москвы дадут досрочно

В социальные учреждения Москвы отопление дадут досрочно, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков. Согласно нормативам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура на улице ниже восьми градусов в течение пяти дней.

— Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения, — пояснил Бирюков журналистам.

К началу отопительного сезона в Москве было подготовлено более 70 тысяч зданий.

Напомним, синоптики предупреждали о заморозках в конце этой недели. В воскресенье и вовсе может быть мокрый снег.