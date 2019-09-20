Тридцать лет проживший в рабстве гражданин СССР: Кормили как попало

На родине в Нижегородской области у 60-летнего мужчины нашлись сын, дочь, брат и сестра, которые его ждут.

Выходец из Горьковской области СССР (ныне Нижегородской области России) Дмитрий, который, по его словам, почти 30 лет провёл в рабстве в Казахстане, надеется в скором времени вернуться домой. Он рассказал, как его вызволили из семьи, на которую он принудительно работал больше десяти лет.

— Недавно встретил Руслана из России. Он сказал, я тебе помогу в Россию перебраться. И он меня привёз сюда, — рассказал вызволенный из плена.

По словам мужчины, за 30 лет у него несколько раз поменялись "хозяева". Обещали отпустить и дать денег на дорогу, но этого не делали. Новый знакомый Дмитрия сообщил о нём правозащитникам, и те начали заниматься судьбой "раба".

— Мы в одной связке работаем с фондом "Дамыту", мы со своей стороны, миграционных служб, устанавливаем личность, документируем. А они со стороны общественной организации берут на себя все эти расходы и помощь. Сделали запрос в Посольство РФ в городе Астане, оно неохотно реагирует, честно говоря. Он получал паспорт в Городецком районе Горьковской области. Посольство, со слов Нины, говорит, что заниматься им не будет, — рассказал Лайфу начальник миграционной службы полиции Костанайской области Казахстана Кайрат Дутпаев.

Руководитель общественного фонда "Дамыту" ("Развитие") Нина Косюк добавляет, что мужчину невозможно отправить, пока ему не поможет Посольство РФ. К дипломатам уже обратилась и семья Дмитрия.

— Они ни разу за 30 лет не общались, контакт был утерян, тем более они переехали со старого адреса. Дмитрий сейчас находится у моих знакомых, чтобы мог быть в безопасности. Ему предложили приют для жертв торговли людьми, но он не захотел. А там к нему хорошо относятся, нормально кормят, всё хорошо. Он счастлив, он сильно хочет домой. Просто из-за того, что затягивается и посольство нам не отвечает, он сильно переживает. Но он счастлив, что он свободный человек, — рассказывает Косюк.

Как сообщал Лайф, Дмитрий приехал в Казахскую ССР из РСФСР незадолго до развала Советского Союза и всё это время жил по советскому паспорту.