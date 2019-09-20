Расстрелявшего полицейских у метро в Москве арестовали на два месяца

Пресненский суд удовлетворил ходатайство следователей, которые отмечали, что прапорщик может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег у станции метро "Рязанский проспект". Он будет находиться в СИЗО два месяца — до 19 ноября.

— Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября, — огласил вердикт судья.

Следователи требовали ареста прапорщика, отмечая, что тот может скрыться или же и вовсе попытаться оказать давление на свидетелей и сторону потерпевших. Защита и сам Смирнов просили обойтись без ареста.

В ходе заседания у клетки со Смирновым по периметру стояли четверо полицейских и кинолог с собакой.

Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам Управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию.