Расстрелявшего полицейских у метро в Москве арестовали на два месяца

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Пресненский суд удовлетворил ходатайство следователей, которые отмечали, что прапорщик может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег у станции метро "Рязанский проспект". Он будет находиться в СИЗО два месяца — до 19 ноября.

Выслушав мнения сторон, суд решил арестовать Смирнова до 19 ноября, — огласил вердикт судья.

Следователи требовали ареста прапорщика, отмечая, что тот может скрыться или же и вовсе попытаться оказать давление на свидетелей и сторону потерпевших. Защита и сам Смирнов просили обойтись без ареста.

<p>Фото © L!FE</p>

В ходе заседания у клетки со Смирновым по периметру стояли четверо полицейских и кинолог с собакой.

<p>Фото © L!FE</p>

Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам Управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию.

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