В честь Фродо из "Властелина колец" назвали блоху

Схожесть нашли в том, что она из Новой Зеландии, где снимали фильм, а ещё она меньше своих собратьев, как хоббит меньше человека.

Новозеландские учёные открыли новый вид травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, персонажа книг Джона Толкина "Властелин колец". Насекомое, названное Psylla frodobagginsi, описывается в научном журнале Plos One.

Открыли травяную блоху Франческо Мартони и Карен Армстронг. Исследователи собрали насекомых с деревьев кофай (kōwhai) в 21 точке Южного острова Новой Зеландии и изучили образцы их ДНК. Они обнаружили разницу в ДНК насекомых, которые, как считалось ранее, принадлежали к одному виду. Учёные выделили два вида новозеландских блох: Psylla apicalis и более мелкую Psylla frodobagginsi. Таким образом они разгадали 87-летнюю загадку.

— В книгах Фродо Бэггинс — хоббит, представитель вымышленной расы, похожей на людей, но меньшей по размеру. Название было выбрано в связи с маленьким размером этого вида блох, а также потому, что они являются обитателями Новой Зеландии, — поясняется в исследовании.

Фэнтезийная трилогия "Властелин колец" — одно из самых известных произведений XX века. По циклу книг Толкина уже сняли несколько фильмов, а студия Amazon в следующем году представит сериал "Властелин колец".