Синоптики предупредили москвичей о первом снеге

По данным метеорологов, предвестник скорой зимы может прийти в столицу в ночь на 23 сентября.

Первый снег в Москве может выпасть в ночь с воскресенья на понедельник, 23 сентября. Температура воздуха в этот период в зависимости от районов составит около нуля — трёх градусов тепла. В Подмосковье — от минус одного до плюс четырёх. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РИА "Новости".

— Ночью пробьются заряды снега в твёрдой фазе, в столичном регионе это шесть-семь миллиметров снега... То есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны, — сообщил Тишковец.

Напомним, ранее в Росгидромете посоветовали москвичам больше не ждать бабьего лета в столице в этом году.