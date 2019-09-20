В Киеве признали, что санкции против России начали "идеологически разваливаться"

Властям Украины не нравится предложение ослаблять ограничения по мере нормализации ситуации в Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев видит деградацию санкций, которые Запад ввёл несколько лет назад против России из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса.

Он отметил, что когда кто-то из лидеров Запада ездит в Россию или приглашает президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой восьмёрки", это тоже касается санкций.

— Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — всё это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Всё это — деградация санкций, — признал министр в интервью "Европейской правде".

Киев беспокоит то, что санкции продлеваются каждые полгода, но по сути они "идеологически начинают разваливаться". Пристайко добавил, что Киеву не нравится идея ослабления санкций по мере исполнения минских договорённостей.

Также Пристайко прокомментировал проблемы с подписанием "формулы Штайнмайера" для Донбасса. Он связал их с недоразумением.