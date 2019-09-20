Мать расстрелявшего коллег московского полицейского: Следствие всё выявит

Мать прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего полицейских в отделении у станции метро "Рязанский проспект" в Москве, отказалась комментировать поступок своего сына.

— Всё через адвоката. Пока всё в следствии. Следствие всё выявит, — сказала женщина корреспонденту Лайфа после заседания в Пресненском суде.

— Я верю, — добавила она.

Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам Управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию. Сегодня Лайф публиковал видео расстрела.