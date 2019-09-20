Политолог заявил, что Лукашенко припомнит Зеленскому шутки "Квартала 95"

Он рассказал, что на белорусском телевидении в своё время вырезали персонажа лидера республики из передачи "Куклы".

Политолог и экс-депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский заявил, что президент Александр Лукашенко может обидеться на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Причиной может послужить реакция Зеленского на шутку про чат лидеров государств, которую показал зрителям украинский "Квартал 95".

В этом чате Лукашенко показан как человек, не знающий, что такое селфи, и не умеющий пользоваться камерой смартфона.

— Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают. Реакция может быть достаточно нервной. Думаю, реакция будет. Возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать, — заявил политолог Национальной службе новостей.

Александр Зимовский добавил, что сейчас в связи с развитием интернет-технологий невозможно что-то вырезать из эфира. А то, что Лукашенко на каком-то украинском ресурсе пытаются представить в комичном виде, вряд ли послужит благоприятному общению.

Ранее Лайф показывал отрывок из видео, которое студия "Квартал 95" продемонстрировала на закрытой части форума YES. В шутке упомянули лидеров США, Великобритании, Франции, России, Китая, КНДР, Украины, Финляндии, а также бывшего украинского президента Петра Порошенко.