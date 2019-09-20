Медведев назвал дурацкой идеей "план" США о прорыве ПВО Калининграда

Глава кабмина напомнил о недавнем инциденте в Саудовской Аравии, где нефтяные объекты были разрушены, несмотря на американские ЗРК Patriot.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал американцам перестать "формулировать дурацкие идеи", а заняться решением собственных проблем. Таким образом он прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна о наличии у них "плана" по прорыву ПВО в Калининграде.

Медведев призвал партнёров в Вашингтоне обратить внимание на состояние собственных систем ПРО, которые не помогли защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

— Несмотря на наличие установок Patriot <...> эти объекты были разрушены и на нефтяном рынке возникла очень сложная ситуация. Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, — заявил глава кабмина.

Ранее высказывание Джеффри Ли Харригяна прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что все российские регионы защищены на должном уровне.