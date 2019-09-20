Скончался актёр фильма "Брат" и сериала "Улицы разбитых фонарей" Игорь Шибанов

Как уточнили в театре, где играл артист, смерть наступила во время гастролей по дороге в Краснодар.

Народный артист России Игорь Шибанов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ТЮЗа имени А.А. Брянцева, где играл артист.

— Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября, — в роли Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В этой же роли артист собирался выйти на сцену 21 сентября, но на пути в Краснодар, где должен был состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось, — рассказали в театре, уточнив, что дата и место прощания с артистом будут объявлены позднее.

Отметим, Игорь Шибанов дебютировал в кино в 1973 году в фильме "Солёный пёс". За годы своей карьеры снимался в кинофильмах "Брат", "Про уродов и людей", "Замок" Алексея Балабанова, "Бедный, бедный Павел" режиссёра Виталия Мельникова. Также актёр снимался в популярных телесериалах: "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности", "Опера" и многих других. В 1994 году Игорю Шибанову было присвоено звание "Народный артист России". Кроме того, актёр известен дубляжом героев мультфильмов "Красавица и чудовище", "Король лев", "Три богатыря и Шамаханская царица".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что 20 сентября скончалась оперная певица Ирина Богачёва.