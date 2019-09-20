Мать Устинова — об аресте сына: Для меня это удар

Женщина не знает о дальнейших планах Павла, но уверена, что в политику он не пойдёт.

Мать актёра Павла Устинова назвала ударом задержание и последующий арест сына за применение насилия к бойцу ОМОНа. Женщина рассказала Лайфу, что не ожидала подобного.

— Паша и наручники, Паша и СИЗО, Паша и тюрьма — это как небо и земля, лёд и огонь. Совершенно несовместимые. Для меня это удар как матери, — говорит она.

Собеседница Лайфа отметила, что счастлива в связи с освобождением сына. Она ещё не знает о дальнейших планах Павла, но уверена — он в политику не пойдёт. По её мнению, он продолжит актёрскую карьеру.

В свою очередь невеста освобождённого поблагодарила всех за поддержку. Екатерина назвала минувшие полтора месяца кромешным, непроглядным адом, после которого незаметно наступило невероятное облегчение.

Напомним, актёр Павел Устинов был приговорён к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Сегодня суд в Москве изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Он уже вышел из СИЗО и будет дожидаться повторного рассмотрения дела в суде.