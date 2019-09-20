В Татарстане школьник-вымогатель набросился на защищавшую ребёнка мать

Юноша оттаскал женщину за волосы, несколько раз пнул её на глазах других детей и взрослых.

В Нижнекамске мальчик набросился на мать своего сверстника, после того как она пресекла вымогательство с его стороны. Группа "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте" сообщает, что очевидцами стали ученики школы № 37 и их родители.

— Парень вымогал у детей по 300 рублей. Женщина вступилась за своего ребёнка, но подросток не стал слушать нотации, — сообщает паблик.

На публикации об этом в социальных сетях уже обратили внимание правоохранительные органы.

Днём ранее Лайф рассказывал, как один хулиган из белорусского города Гомеля довёл учительницу до того, что она стала угрожать ему поднятой партой. Чиновники увидели проступок только со стороны педагога, в итоге за женщину вступился сам президент.