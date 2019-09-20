Мэр Нью-Йорка отказался идти в президенты и рассмешил этим Трампа

Американский лидер иронично назвал решение градоначальника значимой политической новостью и самой громкой историей за многие годы.

Мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио отказался от намерения участвовать в президентской гонке, чем насмешил американского лидера Дональда Трампа. Хозяин Белого дома напомнил, сколько избирателей поддерживало несостоявшегося кандидата.

— О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая история за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки, Билл де Блазио, который имел ровно нулевую поддержку избирателей, но считал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошён, он возвращается домой! — написал президент США в "Твиттере".

Билл Де Блазио объявил о своём участии в гонке за президентское кресло ещё в мае. Согласно соцопросам, за это время доля поддерживающих его избирателей ни разу не превышала 1%. При этом градоначальник даже заявлял, что изучил все уловки действующего американского лидера и знает, как нанести Дональду Трампу поражение на выборах в 2020 году.