В Башкирии девочку-инвалида не взяли в садик: Будет пугать детей

Ребёнок живёт вместе с родителями, дедушкой и бабушкой в старом и очень ветхом доме. Даже мыться семья ходит к соседям.

Двухлетнюю Софью не приняли в детский сад в башкирском селе Алатаны из-за деформации костей черепа. Матери малышки — Светлане — отказали со словами, что она будет пугать других детей. Об этом рассказала волонтёр благотворительной организации "Радуга добра" Регина Биргулиева.

— Маме сказали, что Софья, мягко говоря, не такая, как все, поэтому будет пугать детей. Свой отказ сотрудники садика объясняют тем, что у Софьи деформировано лицо, сросшиеся пальцы на руках и ногах, а также она не умеет говорить. Неужели ребёнок виноват, что таким родился? — говорит Регина.

По её словам, Софья живёт вместе с родителями, дедушкой и бабушкой в старом и очень ветхом доме без воды. Ребёнку требуется операция на сросшихся пальцах рук и ног, однако денег на неё у семьи нет. Они живут на пенсии бабушки и дедушки, а также на 10 тысяч рублей, которые получает отец девочки, работая водителем.

— У них нет своей бани, прежняя просто развалилась от старости, приходится ходить мыться к соседям. Представьте, как тяжело матери с ребёнком, который из-за проблем с кишечником постоянно находится в подгузниках, — рассказала Регина КП.

По её словам, сейчас положение семьи усугублено тем, что нет возможности получать пенсию по инвалидности малышки. Ребёнок должен пройти переосвидетельствование, чтобы ему продлили инвалидность, поэтому сейчас никаких выплат не полагается.