Британский рэпер "обезглавил" Бориса Джонсона во время выступления

Slowthai поцеловал муляж отрубленной головы и публично оскорбил премьер-министра.

Выступление рэпера Тайрона Фрепмтона, более известного под псевдонимом Slowthai, на главной музыкальной премии Великобритании Mercury Prize 2019 превратилось в скандальный перформанс.

Во время исполнения своей песни молодой человек вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра страны Бориса Джонсона. Рэпер поцеловал "голову", после чего стал нецензурно высказываться в адрес Джонсона и проводимой им политики. Затем просто бросил муляж на сцену.

Несмотря на шокирующий перформанс, многие зрители в зале одобрительно восприняли выходку Slowthai. Уже после выступления рэпер объявил о запуске производства футболок, высмеивающих Бориса Джонсона.

Напомним, в Великобритании продолжается политический кризис из-за неразрешённого вопроса о статусе страны в ЕС. Британский премьер выступает за скорейший выход страны из содружества европейских стран, что вызывает критику большой части общества.

Ранее Джонсон заявил, что может пойти на нарушение закона и не выполнить предписание парламента, чтобы не допустить продления срока переговоров по выходу страны из ЕС. Также политик заявлял, что скорее будет лежать мёртвым в канаве, чем попросит отсрочки Брексита.