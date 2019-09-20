Туристка умерла, подавившись печеньем в Турции

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Фото © flickr/glennf

Женщину принялся спасать супруг, однако не преуспел в этом, а врачи приехали слишком поздно.

Пожилая британка скончалась в курортном городе Дидиме в турецкой провинции Айдын. Женщина подавилась печеньем сегодня, 20 сентября, сообщает газета Milliyet.

68-летняя Линда Энн Пикчет арендовала квартиру и отдыхала на балконе. Внезапно она стала задыхаться, когда печенье перекрыло ей горло. Её муж, который отдыхал в стране вместе с ней, вызвал медиков, однако прибывшая скорая только констатировала смерть. Стали ли причиной смерти крошки печенья, выяснит экспертиза в Измирском институте судебной медицины.

На днях умер 65-летний российский турист на турецком курорте Анталья. До этого в Турции двое россиян на парашюте врезались в деревья.

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