Туристка умерла, подавившись печеньем в Турции

Женщину принялся спасать супруг, однако не преуспел в этом, а врачи приехали слишком поздно.

Aydın'da bisküvi yerken aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın, hayatını kaybetti https://t.co/M6iWJaksyz pic.twitter.com/fWgnGdH1TD — milliyet.com.tr (@milliyet) September 20, 2019

Пожилая британка скончалась в курортном городе Дидиме в турецкой провинции Айдын. Женщина подавилась печеньем сегодня, 20 сентября, сообщает газета Milliyet.

68-летняя Линда Энн Пикчет арендовала квартиру и отдыхала на балконе. Внезапно она стала задыхаться, когда печенье перекрыло ей горло. Её муж, который отдыхал в стране вместе с ней, вызвал медиков, однако прибывшая скорая только констатировала смерть. Стали ли причиной смерти крошки печенья, выяснит экспертиза в Измирском институте судебной медицины.

На днях умер 65-летний российский турист на турецком курорте Анталья. До этого в Турции двое россиян на парашюте врезались в деревья.