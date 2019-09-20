В Китае девочка погибла, повторив рецепт известного блогера

Интернет-знаменитость справедливо заметила, что дети не делали всё точь-в-точь так, как она, да и подобных видео в Интернете множество.

14-летняя жительница Китая по имени Жеже и её 12-летняя подруга Сяоюй решили повторить рецепт известного в стране кулинарного блогера. В итоге опыт приготовления попкорна в банке от газировки на открытом огне закончился трагедией, сообщает South China Morning Post.

У девочек не было горелки, поэтому они решили повторить опыт блогера Ms Yeah, заменив горелку на другую банку от газировки. В итоге горючая жидкость в банке разлилась, огонь попал на стоящую рядом канистру технического спирта, которая взорвалась. Жеже скончалась в больнице от ожогов 96 процентов поверхности тела, Сяоюй выжила, но теперь ей требуется серия операций.

Родители погибшей и пострадавшей девочек объединились и решили, что виновата в трагедии девушка-блогер Ms Yeah. Интернет-знаменитость опубликовала свой комментарий, что девочки могли взять идею не из её роликов, да и в любом случае действовали не так, как она. В итоге блогер всё равно согласилась выплатить компенсацию семье погибшей девочки. Обсуждение размера компенсации ещё идёт. Суммы не называются.

Недавно Лайф сообщал, как в Великобритании молодая девушка, начитавшись советов в Интернете о том, что в микроволновке можно сварить яйца, решила это провернуть, но в итоге ослепла на один глаз.