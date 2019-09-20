Власти Канады не дали визу российскому бойцу UFC, бой пришлось отменить

По словам спортсмена, в канадском посольстве даже не объяснили причины задержки оформления визы, хотя россиянин подавал документы заранее.

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Сергей Хандожко должен был драться в Канаде с бразильцем Мишелем Перейрой в минувший уик-энд, однако бой пришлось отменить. Причиной отмены поединка стала задержка оформления канадской визы для российского спортсмена.

— Посольство не объявило конкретной причины, по которой оно не выдало визу в срок. Просто сказали, что к этому сроку не успевают подготовить визу, хотя мы подали документы вовремя. Конечно, я расстроился, потому что хорошо изучил своего соперника, провёл отличный тренировочный лагерь и расписал план, как его можно побеждать, но, к сожалению, не получилось, — рассказал Хандожко в интервью News.ru.

Спортсмен отметил, что ранее неоднократно делал визы в США и проблем с американскими властями не возникало.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что непобеждённый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планировал стать чемпионом и сразу же прекратить карьеру.