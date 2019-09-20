Башкирского пенсионера заподозрили в развращении пяти девочек

Потерпевшие школьницы опознали в обвиняемом злоумышленника, который перед ними раздевался.

В башкирском городе Октябрьском арестовали 63-летнего мужчину по подозрению в развращении пяти девочек. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", сообщили в региональном СУ СКР.

— В августе 2019 года обвиняемый, находясь около одной из автостоянок города Октябрьского, совершил развратные действия в отношении двух девочек 9 и 11 лет, продемонстрировав свой половой орган, — уточнили в следственном управлении.

Следователи установили, что в июле 2019 года пенсионер предпринял аналогичные действия в отношении ещё трёх девочек младше 12 лет. Потерпевшие опознали в подозреваемом злоумышленника. Пенсионеру было предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что избежавшего смертной казни жителя Удмуртии также обвинили в растлении девочки.