Павел Устинов записал видеообращение: Отдохнуть хочу

Сегодня осуждённый за нападение на омоновца был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Актёр Павел Устинов, выпущенный из московского СИЗО "Медведь", записал видеообращение со словами благодарности за оказанную ему поддержку.

— Я вышел, я на свободе — в безопасности, с семьёй. Я благодарю общественность, Константина Аркадьевича Райкина и Александра Паля. Сейчас немного голова не варит, отдохнуть хочу, — говорит на кадрах Устинов.

Напомним, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку осуждённого выступили Константин Райкин, актёры Максим Виторган, Александр Паль, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса. Сегодня суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. Генпрокуратура уже обратилась в суд с просьбой смягчить наказание.