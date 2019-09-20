Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира

В телеграмме глава государства выразил надежду на дальнейшие успехи спортсменок.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Арину Аверину, Дину Аверину и Екатерину Селезнёву с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку в командном турнире. Он отметил отточенное мастерство россиянок, которое принесло им успех.

— Слагаемым этого успеха, без сомнения, стало ваше яркое, впечатляющее выступление. Вы подарили незабываемые эмоции многочисленным болельщикам, порадовали их своей отточенной техникой и мастерством, — отметил глава государства и выразил надежду на дальнейшие победы спортсменок.

Екатерина Селезнёва из подмосковного Пушкина, которая завоевала сразу три медали на ЧМ в Баку, призналась, что она до сих пор не может осознать свой триумф. По словам гимнастки, чемпионат стал первым в её карьере, поэтому "эмоции невероятные".

— Как я неожиданно на него попала, так неожиданно он и продолжился для меня двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Пока ещё не пришло до конца осознание того, что произошло. От Владимира Владимировича я не каждый день, конечно, получаю поздравления, поэтому тоже очень радостно, — рассказала двукратная чемпионка мира в беседе с телеканалом "360".

Селезнёва поблагодарила свою команду и наставников: Ирину Винер-Усманову, а также свою маму и по совместительству личного тренера Ольгу Назарову.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Баку с 16 по 22 сентября. Дина и Арина Аверины уже завоевали для сборной России две олимпийские лицензии Игр-2020 в Токио.