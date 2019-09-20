Захарова назвала возмутительной резолюцию ЕП, уравнявшего нацизм и коммунизм

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.
— Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений, — сказано в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что Европейский парламент отметился новой возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией, являвшейся страной-агрессором, и СССР, чей народ освободил Европу от фашизма ценою огромных жертв.
Напомним, Европарламент принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой содержится резкая критика политики руководства СССР. В частности, документ содержит утверждения о том, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, которые подписали пакт Молотова — Риббентропа.
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