Захарова назвала возмутительной резолюцию ЕП, уравнявшего нацизм и коммунизм

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Facebook / Maria Zakharova

По мнению официального представителя МИД РФ, документ является очередной попыткой уравнять нацистскую Германию и СССР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.

Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений, — сказано в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что Европейский парламент отметился новой возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией, являвшейся страной-агрессором, и СССР, чей народ освободил Европу от фашизма ценою огромных жертв.

Напомним, Европарламент принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой содержится резкая критика политики руководства СССР. В частности, документ содержит утверждения о том, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, которые подписали пакт Молотова — Риббентропа.

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