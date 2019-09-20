В полиции раскрыли подробности дела о детях-маугли из Набережных Челнов

Обратил внимание полицейских на неблагополучную семью главный врач местной поликлиники.

Полицейские Татарстана рассказали подробности "воспитания" детей-маугли жительницей Набережных Челнов. Трое детей (2007, 2011 и 2015 года рождения, все от разных отцов) не знали основ личной гигиены, редко ели и с трудом разговаривали.

Заявление в полицию о том, что мать ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, подал главный врач поликлиники. Он рассказал, что мать с детьми длительное время не посещает медицинское учреждение для осмотров и лечения.

— На основании материалов, собранных полицейскими в декабре 2018 года, дети изъяты из семьи. В настоящее время они находятся в детском доме Лениногорска. Их здоровью ничего не угрожает, они получают полноценное лечение и питание. Согласно медико-социальной экспертизы, один из детей, 2007 года рождения, признан ребёнком-инвалидом, — сообщает УМВД России по Республике Татарстан.

Только сейчас завершились все необходимые экспертизы, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним".

В конце месяца материалы, собранные правоохранителями, направят в суд.

Ранее сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили девочек семи и восьми лет, которых содержали в антисанитарных условиях.