Павел Устинов вернулся домой и поблагодарил всех за поддержку

Находясь в СИЗО, актёр получал мало информации о происходящем. Это были только письма от родных.

Павел Устинов, осуждённый за нападение на омоновца, но выпущенный под подписку о невыезде до рассмотрения дела в новой инстанции, вернулся домой. В интервью журналистам он поблагодарил всех, кто выступал в его поддержку.

— В первую очередь хочу всех поблагодарить: всю общественность, каждого человека, который принял участие в моём освобождении, кто помогал, кто поддерживал всячески, — обратился молодой человек.

По его словам, находясь в СИЗО, он получал мало информации о происходящем вокруг его имени, только письма от родных. При этом надеялся и до сих пор надеется на лучшее.

Напомним, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Сегодня суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. Генпрокуратура уже обратилась в суд с просьбой смягчить наказание.