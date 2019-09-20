Экс-участник "Дома-2" устроил аварию на МКАД и сбежал — видео

Он отказался оформлять ДТП и ждать сотрудников полиции, сославшись на то, что опоздает на самолёт.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Филипп Алексеев устроил скандал посреди МКАД. Видео ЧП опубликовал Mash.

Судя по этим кадрам, 32-летний Филипп Алексеев ехал на машине из каршеринга. Отмечается, что он пристроился за скорой помощью и толкнул проезжавшего мимо мотоциклиста. Тот упал на "Ладу" и помял автомобилю дверь. Алексеев сразу скрылся, даже проехав по колесу лежащего мотоцикла.

Другие байкеры догнали нарушителя и потребовали оформить ДТП, но тот отказался, оскорблял их, заявляя, что опаздывает на рейс.

— Я опоздаю на самолёт к пахану на юбилей. Вы конченные! Вы что творите? — крикнул Алексеев и опять скрылся.

Пока не известно, удалось ли мотоциклистам заставить экс-участника "Дома-2" в итоге ответить за свой поступок.

Ранее также бывшая участница "Дома-2" привлекла внимание пользователей Сети опасными гонками в Махачкале.