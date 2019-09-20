Украина пригрозила отнимать земли у россиян

Власти Украины намерены конфисковывать земли сельскохозяйственного назначения, если их будут покупать россияне. Об этом сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Незалежной Тимофей Милованов, сообщают "Украинские новости".

Министра спросили о том, какие меры могут быть приняты для предотвращения покупки земли россиянами.

— Это, конечно, конфискация, — заявил Милованов, назвав граждан РФ агрессорами.

Он указал, что правительство должно будет мониторить ситуацию и более широко применять данный механизм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до начала октября 2019 года внести в Верховную раду страны законопроект о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Украинский лидер добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок нужно до начала зимы. Зеленский отметил, что право покупать землю после открытия рынка земли будет только у украинских граждан и компаний.