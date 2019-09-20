Четыре человека погибли и 30 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в США

Известно, что некоторые из пострадавших в результате аварии находятся в критическом состоянии.

Не менее четырёх человек погибли и 30 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в штате Юта, США, сообщают местные СМИ.

— По данным офиса шерифа округа Гарфилд, минимум четыре человека погибли и ещё 30 получили ранения, когда в пятницу, 20 сентября, в районе Брайс-Каньон, штат Юта, разбился туристический автобус. Согласно сообщениям, автобус влетел в ограждение, а после перевернулся, — указывает издание The Denver Post.

New pictures of the bus crash near Bryce Canyon. 4 dead, dozens injured. @KUTV2News has a crew on the way. pic.twitter.com/JhkFCe9BxK — Kylene Glover (@KyleneAGlover) September 20, 2019

Других подробностей об аварии на данный момент не приводится. Известно, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.