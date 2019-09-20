В Москве нашли пропавшего несколько дней назад мальчика

Ребёнок был недалеко от метро "Семёновская", его незамедлительно передали матери.

В Москве найден пропавший несколько дней назад одиннадцатилетний мальчик, сообщает СК РФ.

17 сентября ребёнок гулял вместе с матерью на детской площадке рядом с Дмитровским шоссе. Женщина упустила сына из виду, и он пропал.

Сегодня при осмотре места происшествия и допроса свидетелей следствию удалось установить возможное местонахождение ребёнка. В результате проверки данной информации мальчика нашли рядом со станцией метро "Семёновская". Он пояснил, что потерялся и не мог найти дорогу домой. Ребёнка незамедлительно передали матери.

Ранее в Липецке родители инсценировали пропажу дочери, чтобы не отдавать её в школу.