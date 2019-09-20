В Москве открылся фестиваль "Круг света"

В рамках мероприятия зрители увидят пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции, а также лазерные проекции.

В Москве открылся Международный фестиваль "Круг света".

Фестиваль стартовал ярким шоу "Семь нот" на Гребном канале. В 20:30 его поверхность осветилась, заиграла музыка, а на специальном экране, который растянулся через канал, появился световой мюзикл "Семь нот".

Фестиваль "Круг света" проходит в столице с 20 по 24 сентября. В этом году мероприятие пройдёт на девяти площадках: Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

В рамках мероприятия зрители увидят пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции, а также лазерные проекции.