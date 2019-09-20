В Брянске на концерте "Руки вверх" фанатки устроили драку

Женщины 28–30 лет набросились с кулаками на 18-летнюю девушку, чтобы быть поближе к сцене.

В Брянске на концерте группы "Руки вверх" фанатки устроили драку за места поближе к сцене, сообщает "Брянск Today".

— Девушки 28–30 лет накинулись с кулаками на молодую девчонку лет 18. Толкнули, хватали за волосы, даже ударили, — рассказала одна из посетительниц концерта.

По словам очевидцев, на концерте происходили многочисленные стычки, которые местами перерастали в драку за места поближе к сцене.

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