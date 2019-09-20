Главный специалист Госдепа по контролю над вооружениями покинула свой пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон уходит со своего поста, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

Томпсон оказалась на этой должности в апреле 2018 года.

— Нам будет не хватать её знаний, опыта и лидерских качеств, — указывается в письменном заявлении Помпео.

Он поблагодарил Томпсон за 25-летнюю работу. Причины отставки не указывались.

Томпсон была главным переговорщиком Соединённых Штатов по стратегической стабильности на встречах с РФ, в том числе по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в августе, а также по СНВ-3.