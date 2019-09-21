В Гватемале запретили использовать одноразовую посуду из пластика и пакеты

Однако под действия нового указа главы государства не подпадают изделия медицинского назначения.

Власти Гватемалы запретили использование одноразовой пластмассовой посуды, в том числе трубочки и стаканы, а также полиэтиленовые пакеты. Копию указа опубликовало Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики.

— Гватемала стала <...> первой страной в Центральной Америке, где действует эта норма, — приводит ТАСС слова главы природоохранного ведомства Альфонсо Варгаса на пресс-конференции.

В течение двух последующих лет жители Гватемалы и работающие на её территории должны полностью перейти на использование посуды и пакетов из биоразлагаемых полимеров. Однако под действия указа не подпадают изделия медицинского назначения.