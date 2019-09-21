Представитель Белого дома назвал Украину оккупантом российских территорий

Представитель администрации США, отвечая на вопрос журналистов о встрече Трампа с Зеленским, так сильно хотел обвинить хоть в чём-нибудь Россию, что случайно назвал Киев оккупантом российских земель.

— Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны <…> включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договорённостей, — приводит его слова РИА "Новости".

Позже журналисты всё же уточнили у спикера, что именно он имел в виду, когда говорил об оккупации территорий России. И тот, вероятно, даже не осознав сказанное ранее, продолжил традиционную риторику Вашингтона о том, что США и Европа не признают Крым российской территорией и что на встрече лидеров США и Украины будет обсуждаться вопрос важности соблюдения минских соглашений.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах страны сообщили, что предполагаемая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 25 сентября в Нью-Йорке.