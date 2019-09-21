Огромный паук поверг британца в ужас — видео

Яд такого членистоногого может вызвать спазмы, судороги, прострацию или паралич.

Житель Великобритании обнаружил в стене своего офиса необычного большого паука. Соответствующее видео опубликовано в "Ютубе".

Крис Браун из графства Уилтшир увидел паутину между кирпичами в стене здания. Он сделал попытки выманить паука деревянной палочкой, которую поднёс к углублению в стене. В этот момент членистоногое с ярко-зелёными челюстями вылезло из щели и попыталось ухватиться за палочку.

Браун рассказал Daily Mail, что после этого обнаружил в углублении ещё четырёх членистоногих.

Обнаруженный погребной паук является крупнейшим представителем семейства Segestriidae в Европе. Его яд может вызвать спазмы, судороги, прострацию или паралич.

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