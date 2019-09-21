Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

На сайте Минобороны РФ появился новый мультимедийный раздел "Таллинская освободительная...", в котором собраны и опубликованы рассекреченные материалы операции освобождения столицы Эстонии.

В разделе размещены боевые донесения, наградные документы, засвидетельствованные факты о зверствах фашистов в Эстонии.

— 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно двигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря [сожгли заживо до 3 тысяч человек], — говорится в материалах.

Также были представлены газеты тех лет, в которых рассказаны детали, основные события таллинской операции и описана атмосфера, царившая в освобождённом городе, встречавшем советские войска.

В разделе можно найти информацию о героизме эстонцев, рисковавших жизнью, помогая бороться с фашистами, а также свидетельства мужества советских солдат, которые на земле, воде и в воздухе освобождали эстонскую столицу.

Таллин был освобождён в сентябре 1944 года, залпы салюта раскрасили небо над городом 22 сентября. С тех пор эта дата считается днём освобождения Таллина. В 2019 году в Москве в этот день в честь 75-летия также состоится праздничный салют, однако МИД Эстонии выразил России протест из-за него.