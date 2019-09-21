Овечкин задолжал $15 тыс. за одну ночь отдыха в клубе

Хоккеист заказал восемь-девять бутылок шампанского Dom Perignon и поливал им гостей, а затем уехал.

Российский хоккеист Александр Овечкин задолжал десятки тысяч долларов после отдыха в московском ночном клубе, рассказал совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе. Об этом сообщает РБК.

Как утверждает Лобжанидзе, в 2013 году хоккеист приехал в клуб с друзьями.

— Мы ему организовали стол, даже сделали подарочный депозит в три тысячи долларов, — заявил совладелец заведения.

По его словам, Овечкин заказал восемь-девять бутылок шампанского Dom Perignon и поливал им гостей, а затем уехал. Хоккеист отказался платить за алкоголь, нахамил и оскорбил Лобжанидзе, добавил совладелец клуба.

По подсчётам, в ту ночь Овечкин отдохнул на 15 тысяч долларов, совладельцу клуба пришлось закрывать эту сумму из своих дивидендов. С тех пор он не общался с хоккеистом.

Тем временем Александр Овечкин был признан спортсменом года в России по версии журнала GQ.