В США ещё один человек скончался после укуса комара

В штате Мичиган участились случаи заболевания редким вирусом восточного энцефалита лошадей.

Житель американского штата Мичиган скончался от редчайшего заболевания, которым заразился после укуса комара. Об этом сообщает Fox News.

64-летний Грегг Макчесни скончался от болезни за девять дней. По словам его брата Марка, сначала у мужчины случился приступ, после чего его доставили в больницу, где и диагностировали смертоносный вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), который переносят комары. Спасти его не удалось.

В штате Мичиган участились случаи заболевания ВВЭЛ. По последним данным, зафиксировано уже семь случаев заражения. Так, недавно Лайф сообщал о заражении этим вирусом 14-летней школьницы.