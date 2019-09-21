Единорог станет индикатором невесомости на МКС

Мягкий игрушечный единорог станет индикатором невесомости на корабле "Союз МС-15", старт которого к МКС намечен на 25 сентября. Об этом рассказал командир корабля Олег Скрипочка.

— У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога — красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын её тоже одобрил, — сказал российский космонавт в интервью, опубликованном на сайте ЦПК.

Традиционно перед каждой космической миссией командир экипажа выбирает новый индикатор невесомости, который после взлёта с Земли должен помочь космонавтам понять, что гравитация перестала действовать.

Вместе со Скрипочкой к МКС отправятся астронавт НАСА Джессика Меир и первый астронавт Объединённых Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. Ради последнего, к слову, на космическую станцию доставят халяльную еду.

Высокотехнологичные плюшевые индикаторы регулярно отправляются на околоземную орбиту. Так, в космосе уже побывала такса, игрушечная земля от Илона Маска, сова, гном, медвежонок и другие. В 2017 году астронавт из США Джек Фишер взял для этих целей эмблему больницы, в которой спасли его дочь от рака.