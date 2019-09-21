В горящем ТЦ во Владивостоке частично обрушились внутренние конструкции

В горящем торговом центре "Максим" во Владивостоке частично обрушились внутренние конструкции. Об этом сообщил журналистам представитель регионального ГУ МЧС РФ.

— Частично есть обрушения. Не полностью, но где-то конструкции обрушились, — приводит его слова РИА "Новости".

Как видно на кадрах, имеющихся в распоряжении Лайфа, внутри здания сильное задымление, в отдельных частях помещения продолжается борьба с очагами возгорания. Специалисты следят за ситуацией даже с воздуха.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, по состоянию на 10:00 (03:00 мск) пожар полностью локализован. Его площадь составляет тысячу квадратных метров. В ликвидации принимают участие 56 человек личного состава и 19 единиц техники. Причины возгорания пока не установлены.

Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.