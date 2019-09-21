Немецкий журналист сравнил быт россиян и европейцев

Он оценил доступность бесплатной Wi-Fi-сети в центре Москвы, а также распространённость в России безналичного расчёта.

Немецкий журналист Доминик Калус рассказал о различиях в быте россиян и европейцев в своей статье для портала Ostexperte.de.

Так, автор пишет о том, что даже в Москве многие не знают английский.

— Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте, — отмечает Калус.

Далее он подчёркивает неулыбчивость россиян по сравнению с европейцами. Автор пишет, что россияне не любят улыбаться без причины и что "навязанная улыбка считается грубой и фальшивой".

— И тем приятнее, когда тебя одаривают настоящей улыбкой! — отмечает журналист.

Ещё одно отличие россиян от европейцев автор видит в любви к книгам. Например, в Германии, отмечает Калус, лишь немногие читали роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гёте "Страдания юного Вертера", в то время как россияне знают и любят своих писателей.

По мнению журналиста, Россию также отличает "противоречивый" образ женщины. Калус полагает, что гендерные роли в стране "традиционно цементированы", при этом мерить их масштабами европейского феминизма не следует.

Другой отличительной чертой автор статьи называет распространённость в России безналичного расчёта.

— Практически всё оплачивается русскими с помощью банковской карты, — пишет он.

Интернет в России, по мнению Калуса, работает более стабильно.

— В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует Интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернет-связи даже в горном посёлке на Кавказе, — пишет он.

Бесплатная Wi-Fi-сеть в центре российской столицы доступна даже в парках и метро, отмечает журналист.

— Тому, для кого Россия ещё ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда, — поясняет он.

Однако Россия уступает Европе наличием "хорошего сыра". Несмотря на увеличение его производства внутри страны, "сыр из супермаркета на вкус в лучшем случае ничего", утверждает он.