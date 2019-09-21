Врачи назвали безопасное для здоровья количество сока

Вопреки устоявшемуся представлению о необычайной пользе употребления соков, этот напиток может нанести вред здоровью, а тем, кто пытается похудеть, и вовсе стоит его избегать, предупреждают российские врачи.

— Опасность сока в том, что все считают его полезным. Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости, и, соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир, — рассказала РИА "Новости" врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова.

Отмечается, что содержание сахара в соках в среднем составляет 10–12%, при этом сам напиток не даёт чувства сытости — наоборот, после него ещё сильнее хочется есть.

— Если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200–300 миллилитров вполне допустимо, — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Университета имени И.М. Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Ещё одна опасность заключается во фруктозе, которая входит в состав соков. Она может спровоцировать ожирение печени. Также особенно осторожно следует подходить к грейпфрутовым сокам, их нежелательно сочетать с рядом лекарственных препаратов, поскольку это может привести к летальному исходу.