Меланья Трамп проиграла битву ножницам — видео

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) 20 сентября 2019 г.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь попала в неловкую ситуацию под прицелом десятков объективов. В этот раз первая леди США не смогла справиться с ножницами на торжественной церемонии открытия памятнику Джорджу Вашингтону.

Специально для открытия памятника первому президенту США были приглашены чиновники из администрации американской столицы, собственно Меланья, а также ученики городских школ. Гостям раздали большие ножницы, которыми надо было лишь перерезать ленту, однако эта задача для первой леди оказалась непосильной.

К моменту, когда все остальные участники уже радовались открытию памятника, первая леди всё ещё пыталась разрезать ленточку. Стоявший рядом мужчина пытался помочь попавшей в беду даме, но и это не помогло. Тогда Меланья решила просто отдать ножницы ему.