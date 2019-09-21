Меланья Трамп проиграла битву ножницам — видео

330

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь попала в неловкую ситуацию под прицелом десятков объективов. В этот раз первая леди США не смогла справиться с ножницами на торжественной церемонии открытия памятнику Джорджу Вашингтону.

Специально для открытия памятника первому президенту США были приглашены чиновники из администрации американской столицы, собственно Меланья, а также ученики городских школ. Гостям раздали большие ножницы, которыми надо было лишь перерезать ленту, однако эта задача для первой леди оказалась непосильной.

К моменту, когда все остальные участники уже радовались открытию памятника, первая леди всё ещё пыталась разрезать ленточку. Стоявший рядом мужчина пытался помочь попавшей в беду даме, но и это не помогло. Тогда Меланья решила просто отдать ножницы ему.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×