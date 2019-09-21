Эксперты рассказали, из-за чего на самом деле появляется "пивной живот"

В преддверии Октоберфеста эксперты рассказали, как правильно бороться с "пивным животом", чем закусывать пиво и почему баночное незаслуженно пользуется дурной славой.

По словам пивного сомелье Штефана Хилбрандта, немцы стали подходить к выбору алкоголя более осознанно.

— Люди стали более осознанно употреблять алкоголь вообще и пиво в частности, они стали интересоваться новыми сортами, что привело к росту предложений, — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Пиво всё ещё остаётся популярным напитком у немцев. Хилбрандт уверен, что пиво ждёт большое будущее, поскольку оно практически не вредно для здоровья.

Кроме того, по количеству калорий пиво сопоставимо с яблочным соком. Поэтому на появление "пивного живота" больше влияет не напиток, а закуски, уверен сомелье.

Выбор закусок, по мнению эксперта, будет зависеть от сорта напитка. К светлому терпкому пиву, например Pilsner, хорошо подходит выдержанный сыр "Гауда", к тёмным насыщенным сортам типа Stout — шоколад со вкусом чили, считает сомелье.

Эксперт также развеял миф о "дешевизне" пива из банки. Он считает, что банка идеальна для хранения напитка, который плохо переносит кислород и свет.

— А в банке мало кислорода, она не пропускает свет, так что пиво в ней, так сказать, в совершенстве защищено, — рассказал сомелье Хилбрандт.

Отвечая на вопрос о том, как выбрать идеальное пиво, эксперт рекомендовал в жару употреблять лёгкое светлое пиво, в холодный сезон — более насыщенные сорта.