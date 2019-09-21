Бар загорелся во время вечеринки в Екатеринбурге

В ночь на субботу, 21 сентября, в Екатеринбурге в разгар вечеринки произошёл пожар в одном из местных баров. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн".

— На некоторых людей, что находились на танцполе, обрушилась штукатурка, запахло прожжённой проводкой. Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, — рассказала журналистам свидетельница событий.

По словам девушки, несмотря на очевидную нештатную ситуацию, не была включена система оповещения, как и не было сделано объявление по громкой связи. "Персонал не подготовлен!" — посетовала она, отметив, что на входе была небольшая давка, но никто не пострадал.

Сообщается, что персонал заведения своими силами потушил возгорание, без привлечения пожарных. Руководство бара не стало комментировать случившееся.

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