Медики назвали первые заметные симптомы болезни Альцгеймера

Спровоцировать развитие заболевания может множество факторов, но основной причиной зачастую становится возраст.

Кроме нарушения памяти говорить о развитии болезни Альцгеймера могут ухудшение зрения, трудности с ориентацией в пространстве и логическим мышлением. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный институт старения США.

Специалисты указали, что у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному.

— Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности принимать решения и рассуждать логически, — приводит агентство комментарий института.

Ученые пояснили, что спровоцировать развитие болезни может большое количество факторов, в том числе генетическая предрасположенность, но основной причиной зачастую становится возраст.

Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей когнитивных способностей, памяти и навыков самообслуживания. Согласно статистике, около трети всех людей, которые достигли 85 лет, могут страдать этим заболеванием.

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