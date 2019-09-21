В Калифорнии бизнесмена покусали бомжи-наркоманы

Штат страдает от большого количества бездомных, с которыми не удаётся справиться властям.

В Сан-Франциско предпринимателя покусали бомжи-наркоманы, сообщает телеканал Fox News.

Пострадавший рассказал, что на него напала женщина, которая находилась под воздействием наркотиков, и покусала его.

— Она схватила мою руку, укусила её и повисла. В конце концов я высвободил руку, вывел женщину из магазина и забыл об этом, — сказал бизнесмен.

Однако через некоторое время на него снова напали. В этот раз на него набросился неадекватный мужчина, который тоже покусал предпринимателя. Оказалось, что и этот невменяемый молодой человек употреблял наркотики. Его укус повредил бизнесмену мышцы.

Штат Калифорния страдает от большого количества бездомных, с которыми не удаётся справиться властям. В последнее время люди без постоянного места жительства начали вести себя крайне агрессивно.