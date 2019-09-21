Украина выдвинула условия, при которых купит у Франции патрульные катера

Украина может купить патрульные катера для Государственной пограничной службы у французской компании OCEA при условии локализации их производства в стране и привлечения к проекту местных судостроителей. Об этом заявил министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков на встрече с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном.

По его словам, МВД Украины рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров ГПСУ. При этом одним из самых приемлемых вариантов стало предложение французской ОСЕА.

— Главное требование — локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров, — сказал глава МВД.

В конце июня пресс-служба Правительства Украины заявила о планах Франции передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина таких кораблей составляет 32 метра. Катера могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж состоит из 13 человек. Скорость судна до 35 узлов, дальность хода — 1200 миль при скорости 12 узлов.

В последние годы Киев получает списанные корабли у западных партнёров. При этом украинские ВМС испытывают серьёзные проблемы. Старые корабли ломаются, а на закупку новых не хватает средств. Так, в сентябре прошлого года Киев получил два списанных патрульных катера класса Island, которые были построены в 1988 году.